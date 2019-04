Pele nach Rückkehr nach Brasilien wieder im Spital

Nach seiner Rückkehr nach Brasilien ist Fußball-Legende Pele erneut in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 78-Jährige kam am Dienstag in das Hopital Albert Einstein in Sao Paulo. „Es werden Aufnahme-Untersuchungen gemacht. Er ist bei guter Gesundheit“, teilte die Klinik mit. Zuletzt war er mehrere Tage in einem Krankenhaus in Frankreich wegen einer Harnwegsinfektion behandelt worden.