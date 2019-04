Seekirchen ist bereit für Großprojekte

Am Donnerstag startet die Gemeindevertretung in Seekirchen in die neue Funktionsperiode. Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP) wird das Bau- und Infrastruktur-Ressort übernehmen. Judith Simmerstatter (LESE) wird als Erste Vize-Bürgermeisterin für Umwelt, Gesundheit, Sport und Kultur zuständig sein.