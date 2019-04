Genug von Zahlen-Tricks bei der Polizei

Nirgendwo, selbst in Wien nicht (-7,3 %), fehlen so viele Polizisten wie in Salzburg: Minus 14,1 %, 221 Beamte gehen hier ab. FCG und FSG-Gewerkschaftern reicht es nun: Wir haben die Zahlentrickserei der Salzburger Polizei-Spitze satt! Die rechnet völlig anders.