Kontroll-Vorsitz: Es geht auch ums Geld

Lukas Rößlhuber verlor bei der Gemeinderatswahl am 10. März für die Neos den Sitz in der Stadtregierung. Nun kämpft der 25-Jährige um den Vorsitz im Kontrollausschuss des Gemeinderats, den bisher die FPÖ innehatte. Rößlhuber verweist auf Linz, wo die stärkste nicht im Stadtsenat vertretene Partei den Kontrollvorsitz führt. Das wären in Salzburg die Neos mit zwei von 40 Mandaten.