Attacke auf Ex-Ehefrau mit Messer: 4 Jahre Haft!

Attacke mit Stanley-Messer

Der Beschuldigte soll dem Opfer in dem Mehrparteienhaus ins Gesicht geschlagen und es gewürgt haben. „Es war ein so starkes Würgen, dass ich geglaubt habe, ich sterbe“, schilderte die Frau bei der Tatrekonstruktion, die den Geschworenen auf Video vorgeführt wurde. Zudem bugsierte der Beschuldigte seine ehemalige Partnerin der Anklage zufolge gegen einen Heizkörper und den Boden. In einem anderen Bereich der Wohnung soll der 32-Jährige seiner Ex mit Arbeitsschuhen, die mit Stahlkappen versehen sind, ins Gesicht, gegen den Rumpf und in den Rücken getreten haben. Mit einem Stanley-Messer verletzte der Mann seine ehemalige Frau laut Anklage im Halsbereich - sie erlitt eine oberflächliche, rund eineinhalb Zentimeter lange Schnittwunde.