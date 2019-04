Die Steirer auf dem Dach der Welt

„Gipfelstürmen! - steirische Expeditionen zum Dach der Welt“: So heißt die aufwändige Ausstellung, die am Samstag, dem 13. April, um 11 Uhr im Schloss Trautenfels eröffnet wird und bis 31. Oktober zu sehen ist. Robert Schauer hat sie für das Universalmuseum Joanneum kuratiert und eine Vielzahl an Original-Dokumenten, Exponaten und Filmen zusammengetragen. Alle Details gibt es auf www.museum-joanneum.at.