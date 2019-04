Sterling: „Rassisten wollen dich fertigmachen“

Raheem Sterling sinniert in diesem Video über Rassismus. „Das gab‘s schon immer“, sagt der Manchester-City-Star, der in der Länderspielpause selbst Opfer rassistischer Beleidigungen wurde. „Sie wollen einen nur fertigmachen“, sagt Sterling. Sein Gegenrezept: „Einfach auf den Platz gehen und versuchen, das Spiel zu gewinnen. Dann tut man diesen Leuten am meisten weh.“