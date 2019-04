Cup-Finale in Klagenfurt: Das sagt der ÖFB dazu!

Die Entscheidung ist gefallen: Das österreichische Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Rapid steigt am 1. Mai im Klagenfurter Wörthersee-Stadion! Das gab der ÖFB am Dienstag bekannt. Ursprünglich war Austrias Generali-Arena als Austragungsort vorgesehen gewesen, aufgrund von Sicherheitsbedenken wurde allerdings am Montag eine Verlegung beschlossen. Vonseiten des ÖFB äußerte sich ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold zu den Beweggründen für die Verlegung nach Klagenfurt.