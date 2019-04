Messerattacke auf Polizist: Angreifer (42) in Haft

Brutale Szenen haben sich am Dienstag in Waidhofen an der Thaya (NÖ) abgespielt. Polizisten wurden zu einem Familienstreit gerufen. Ein laut Polizei „psychisch labiler 42-jähriger österreichischer Staatsbürger“ soll versucht haben, mit einem Messer auf seine Mutter einzustechen. Plötzlich ging der Verdächtige mit der Waffe auf einen der einschreitenden Beamten los ...