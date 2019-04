Reform bringt Mehrausgaben im Bereich Pflege

Die schwarz-grüne Landesregierung hat am Dienstag einen Grundsatzbeschluss für eine Pflegereform gefasst. In Konkreten handelte es sich um eine Evaluierung des sogenannten „Strukturplans Pflege 2012-2022“ mit Mehrausgaben bis zum Jahr 2022 in der Höhe von 107,9 Millionen Euro, wie Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bei der Pressekonferenz nach der Regierungssitzung erklärte.