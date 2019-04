Arzt behandelte Kind (2) nicht - weil es weinte

Die zweijährige Juliane war am Montag kurz vor 17 Uhr im elterlichen Garten mit dem Laufrad gestürzt. Sie schlug mit dem Gesicht am Asphalt auf. „Juliane hat aus dem Mund geblutet, ein Schneidezahn wurde ins Kiefer hineingedrückt“, sagt Mutter Nina Pendlmayr (32). Ihre Hausärztin verwies sie an den Zahnarzt. Weil dessen Ordination um 17.30 Uhr schließt, riet er, das Kind im Zahnärztlichen Notdienstzentrum Linz (NDZ) behandeln zu lassen. „Mein Mann ist mit Juliane hingefahren. Dort öffnen sie um 20 Uhr, gegen 21.15 Uhr waren sie dran“, so Mutter Nina.