Gala gegen SAK brachte Team-Einberufung

Auf Salzburger Liga-Leader SAK warten in den nächsten Tagen gleich zwei Highlights: Zuerst Samstag das Stadtderby gegen Verfolger Austria Salzburg. Und am Mittwoch, den 17. April (19 Uhr), steigt in der HCS-Arena in Nonntal das freundschaftliche Unter-18-Länderspiel zwischen Österreich und Deutschland.