„Viele Waffensysteme werden bald ausfallen“

„Neue Bedrohungsmuster ohne Vorwarnzeit“

Das Aufgabengebiet des Bundesheeres habe sich spätestens mit den 9/11-Anschlägen verändert. Die Bedrohungsmuster hätten sich erweitert und reichten von Cyber-Attacken über Terror-Szenarien bis hin zum Einsatz konventioneller Waffen. Bei all diesen Bedrohungen gebe es im Unterschied zu früher „keine Vorwarnzeit mehr, wie etwa im Kalten Krieg“. Zudem hätten Konflikte wie jener in der Ukraine ihre Auswirkungen auf Österreich. Dafür müsse man gewappnet sein und es sei eine neue Qualität der Einsatzbereitschaft nötig, so Brieger, der hinzufügte: „Schnelle Reaktionen kosten Geld.“