Seit 1980 stirbt in Österreich immer mehr Wald

Die Forscher stellten in ihrer im Vorjahr veröffentlichten Studie fest, dass seit 1980 in Europa im Schnitt 1,5 Prozent mehr an Waldfläche pro Jahr zerstört werde. Während anno 1980 Wald im Ausmaß von 12.600 Quadratkilometern betroffen war, waren es 2018 bereits 21.000 Quadratkilometer. „Dies entspricht der Fläche des Staatsgebietes von Slowenien“, so Senf. Auch in Österreich sei ein starker Anstieg beim Waldverlust zu verzeichnen.