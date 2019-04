Campagnereiter-Areal: Projekt wird nun konkret

Es geht um 84.000 Quadratmeter Baugrund im Osten der Landeshauptstadt: 1000 Wohnungen sollen hier im Gebiet der ehemaligen Sportanlage der Campagnereiter in der Reichenau entstehen. Im Herbst will die Stadt endlich mit dem „Baufeld 1“ starten, das wegen der äußerst hohen Baudichte in die Kritik geraten war.