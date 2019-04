Moped-Bande hinter Gittern

Nicht, was zwei Räder und einen Motor hat, war vor jenen Dieben sicher, die monatelang in den Bezirken Baden und Wiener Neustadt ihr Unwesen trieben. Nur einmal wichen die Täter von ihrem Beuteschema zumindest ein wenig ab - in Theresienfeld nahmen sie auch ein Quad mit. Bei den 24 übrigen Coups hatten sie es immer nur auf Mopeds oder Mofas abgesehen. Auch in jener Nacht, als in Sollenau örtliche Ermittler und Beamte des Landeskriminalamtes auf der Lauer lagen. Gegen 2.30 Uhr beobachteten die Polizisten zwei Männer, die ein versperrt abgestelltes Mofa in einen Transporter mit ungarischen Kennzeichen verluden.