9-jähriges Mädchen wurde von Lkw angefahren

Die 9-Jährige war gegen 7.45 Uhr in der Museumsstraße unterwegs und wollte diese in Richtung Angerzellgasse überqueren. Dazu ging sie zwischen Fahrzeugen durch und übersah offenbar einen Lkw, der aus Richtung Westen kam. In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision zwischen dem Fahrzeug und dem Mädchen, wobei sich die 9-Jährige am Fuß verletzte.