Wirbel nach Wahl mit zwei VP-Listen

Die Vorgeschichte: Zur Gemeinderatswahl traten in Wolkersdorf Bürgermeisterin Anna Steindl und ihr parteiinterner Kontrahent Dominic Litzka jeweils mit eigenen VP-Listen an. Und das mit dem Segen der Landespartei. Das Ergebnis: Steindls VP kam auf 41 Prozent, Litzkas auf 21 Prozent. Alles paletti? Mitnichten. Litzka will, wie berichtet, mit einer bunten Koalition Steindl vom Bürgermeister-Sessel stoßen - auch das mit dem Segen der Landespartei. In der VP-Zentrale in St. Pölten heißt es dazu: „Wenn zwei VP-Listen kandidieren, sollen alle dieselben Chancen haben.“ Und zur Nach-Wahl-Kontroverse: „In der Politik geht es auch um Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinaus. Entscheidend ist, dass eine tragfähige Mehrheit gefunden wird.“