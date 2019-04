Cobra-Einsatz wegen rabiatem Stiefgroßvater

Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn ersuchte am 9. April 2019 gegen 1.25 Uhr früh um polizeiliche Hilfe, da sein 69-jähriger Stiefgroßvater durchdrehe. Beim Eintreffen der Streife konnte der 16-Jährige, dessen Mutter und Großmutter angetroffen werden. Diese gaben an, dass es bereits seit längerer Zeit Probleme mit dem 69-Jährigen geben würde.