Hosk trägt nicht mehr als 35.000-Dollar-Schmuck

Mit ihren ausgefallenen Kreationen hat sich Schmuckdesignerin Logan Hollowell über die Grenzen der USA Fans gemacht. Für ihre neueste Kampagne holte die in North Carolina geborene Goldschmiedin niemand Geringeres als Victoria‘s-Secret-Beauty Elsa Hosk vor die Kamera und ließ diese zwar ohne Dessous, dafür mit jeder Menge an teuren Schmuckstücken am Traumkörper posieren.