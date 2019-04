Schmidi gibt in Bad Gastein Gas

Während Schmidhofer bei der Ski & Golf Competition nur im Riesentorlauf an den Start geht, werden andere Stars in beiden Disziplinen antreten. Einer davon: Lokalmatador Berni Gruber. Der WM-Medaillengewinner in der Nordischen Kombination von Seefeld, ist ein Fixstarter und seit vielen Jahren in seiner Heimat dabei. Aber auch andere Skistars beehrten den traditionsreichsten Ski & Golf Event in den vergangenen Jahren.