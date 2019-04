Waffen, Kriegsmaterial bei Rechtsextremen gefunden

In den frühen Morgenstunden sind am Dienstag in ganz Österreich zahlreiche Hausdurchsuchungen in der rechtsradikalen Szene durchgeführt worden. Gegen insgesamt 32 Beschuldigte wurde nach dem Verbotsgesetz ermittelt. Es wurden zahlreiche Waffen, Kriegsmaterial sowie einschlägiges Neonazi-Propagandamaterial sichergestellt. Die Razzien wurden vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) sowie den zuständigen Landesämtern, der Polizei und dem EKO Cobra durchgeführt. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Neonazi-Konzert in der Steiermark gewesen.