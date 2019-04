Bürgerlisten kritisieren „verkrustetes System“

Obwohl sich der Verband aus den Mitgliedsgemeinden zusammensetzt, wisse man in den Orten und politischen Gremien wenig, was dort wirklich passiert. „Die Gemeinderäte sind vom Informationsfluss faktisch ausgeschlossen“, ärgert sich Schaberl. Der Jennersdorfer Listen-Bürgermeister Reinhard Deutsch (JES) sei nicht einmal im Vorstand vertreten, da er keiner Partei angehöre. Schaberl sieht ein „verkrustetes System“, in dem die Parteipolitik noch viel Einfluss habe.