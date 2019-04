Kinofilm: „Backstage Wiener Staatsoper“

Die „Krone“ ist offizieller Partner der Wiener Staatsoper in Ihrem 150. Jubiläumsjahr und präsentiert die Kinopremiere BACKSTAGE WIENER STAATSOPER die am 28. April 2019 ihre Welturaufführung in der Wiener Staatsoper feiert. Der Kinofilm zeigt den Alltag im weltberühmten Opernhaus. Hier macht die Musik den Menschen die in der Oper arbeiten Platz und begleitet ihre Geschichten. Sie haben hier die Chance bei der Premiere dabei zu sein. Einfach Formular ausfüllen!