Felicity Huffman gibt Schmiergeldzahlung zu

Millionenbeträge flossen, um Kinder an Colleges zu platzieren

Um ihre Kinder in Yale, Stanford oder Georgetown zu platzieren, sollen Dutzende Prominente und andere wohlhabende Eltern Mitarbeiter an Colleges und Universitäten in den USA bestochen haben. Ein Geschäftsmann fädelte die Bestechungen ein. Den Eltern soll er die Machenschaften als „Seitentür“ zur Aufnahme ihrer Kinder in die Hochschulen dargestellt haben. Dabei flossen Millionenbeträge, mit denen unter anderem Sporttrainer und andere Mitarbeiter an den Hochschulen geschmiert wurden.