PKK-Fahne bei Demo: Freispruch von Terrorvorwurf

Ein syrischer Kurde (31) musste sich am Dienstag im Salzburger Landesgericht dem Vorwurf der Mitgliedschaft bei einer terroristischen Vereinigungen stellen, dem so genannten Terror-Paragrafen. Anlass war ein Vorfall bei einer Demonstration gegen den Einmarsch von türkischen Truppen in Nordsyrien: Ende Jänner 2018 fanden sich etliche Kurden beim Südtiroler Platz in Salzburg ein, darunter auch der Angeklagte. Der unbescholtene Frisör umwickelte damals eine Fahne mit dem PKK-Logo um seinen Körper. Laut Anklage hätte er damit öffentlich um Unterstützung für die als terroristisch eingestufte Organisation geworben. Doch das Gericht fällte einen Freispruch.