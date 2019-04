Mike Singer: Selbstbewusst und neu ausgerichtet

Welche Künstler inspirieren dich am stärksten?

Für „Trip“ waren es auf jeden Fall Post Malone und The Weeknd. Ich höre prinzipiell den ganzen Tag Musik und da kommen viele Einflüsse daher. Ich glaube gar nicht, dass so ein internationaler Sound spannender ist als jener bei uns, aber in den USA sind die Leute ein bisschen offener. Post Malones Lieder sind wahnsinnig geil, aber sehr langsam und balladesk. Wenn er live spielt nicken die Leute, in Deutschland würde das gar nicht so gut ankommen. Auf „Deja Vu“ hatten wir viele Songs, die sehr urban und langsamer waren und ich habe auf der Bühne gemerkt, dass die nicht so gut ankamen. Ich wollte dieses Mal eine perfekte Mischung machen. Ein paar schnelle Songs, die schon zeitgemäß sind und ein paar wundervolle Balladen. Die sind eigentlich voll mein Ding.