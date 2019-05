Kennen Sie schon diesen coolen Kuchentrend?

Ob Instagram oder Pinterest - fleißige Bäckerinnen auf Social Media zeigen, was auf Parties und Feiern derzeit total angesagt ist. Sogenannte „Number Shaped Cakes“, also „Kuchen in Zahlenform“ sind der letzte Schrei. Und das nicht nur auf Geburtstagen: Auch Hochzeitsdaten, Taufdaten oder andere bedeutungsvollen Zahlen werden nun zu gegebenem Anlass gebacken.