Kampf gegen Plastik: Neuer Rekord bei Putzaktion

Bewusstsein schaffen als oberstes Ziel

Worum geht es beim Frühjahrsputz unter dem Motto „Mir kehren zamm!“? Sicher nicht um eine Gratisentlastung für die zuständige MA 48, weil die sich in den Frühlingsurlaub verzupft. Es geht um Bewusstsein schaffen, wie die zuständige SPÖ-Stadträtin Ulli Sima betont: „Was man selbst einmal aufräumen musste, wirft man nicht mehr so einfach auf die Straße.“ Deswegen sind vor allem Kinder und Jugendliche aus Schulen an dem Projekt beteiligt.