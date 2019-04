Die 10 häufigsten Fragen zum Thema Einbruchsschutz

Was ist das Wichtigste beim Einbruchschutz?

Für wirksamen Einbruchschutz braucht es keine Einzelaktivitäten, sondern ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die sinnvoll ineinander greifen. Am effektivsten ist ein Mix aus mechanischen und elektronischen Maßnahmen – gepaart mit umsichtigem Verhalten der Hausbewohner. Das teuerste Sicherheitsfenster bringt nichts, wenn es offen stehen gelassen wird. Eine Alarmanlage ist sinnlos, wenn die Eingangstüre kinderleicht eingedrückt werden kann – oder vergessen wird, die Alarmanlage beim Verlassen des Hauses auch zu aktivieren.