Asperger-Autismus in Bildern: „Schattenspringer“

Die letzte Frage; was sollten dich die Leute in Interviews öfter fragen?

Oooh, good question! Tatsächlich wüsste ich gar nicht, was man mich überhaupt fragen könnte, weil mein Leben nicht gerade aufregend ist und ich freu mich jedes Mal über schöne Interviewfragen, die über den Inhalt von Schattenspringer hinausgehen! Vielleicht, was meine Lieblingsfarben bei „Magic: The Gathering“ sind (schwarz und weiß), was ich als letztes im Kino gesehen habe („Captain Marvel“) oder welche Comics und Bücher gerade in meinem Bett liegen (die Antwort ist immer viel zu viele, aber grade ist es der neue Walter Moers und mehrere X-Men-Comics). Ach, und welche Kampagne ich demnächst bei „Dungeons and Dragons“ leiten werde! Es wird „Curse of Strahd“ sein und ich freue mich schon riesig drauf! Ich bin wirklich gerne Spielleiterin und habe eine ganz tolle Gruppe (die fast komplett aus neurodiversen Menschen besteht). Aber das alles interessiert die meisten wahrscheinlich nicht, meint mein Fuchs. Er würde sich über eine Frage zu seinen Lieblingskeksen freuen (Chocolate Chip und Haferkekse).