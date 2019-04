Die „Austrian Superheroes“ wieder auf Monsterjagd!

In der Literaturszene Wien‘s kennt man dich längst als umtriebigen Autoren rund um die Phantastik. Neben deinem Romandebüt „Im Garten Numen“ hattest du, und das war das wohlgehütetste Geheimnis des ersten Quartals, Zeit eine Story für ASH rund um den Bürokraten zu schreiben. Was fasziniert dich an dieser Figur und wie viel dürfen wir uns da noch von dir erhoffen? Der Bürokrat ist ja bis dato die Hauptfigur, deren Herkunft noch am wenigsten beleuchtet wurde. Trotzdem hat Harald Havas eine spannende Brotkrumenspur gelegt, die es mir sofort angetan hat. Klar, man weiß, dass er Funkwellen empfangen und dieses graue Zeug verschießen kann, und außerdem einen ausgeprägten Hang zu Fakten, Statistiken und Zahlen hat, aber wie das jetzt genau mit dem großen Ganzen korrespondiert, wurde bis dato ausgespart. Ich habe also bei den neuralgischen Punkten eingehakt und mir eine eigene Theorie zum Bürokrat zusammengesponnen. Eine Theorie, die über diese kurze Backstory in ASH #18 hinausgeht. Wenn den Leuten also gefällt, was sie da lesen, und mich das Team von ASH noch einmal in ihren Sandkasten spielen kommen lässt - genau so habe ich mich nämlich gefühlt, während ich die Geschichte geschrieben habe, wie ein kleiner Bursche, den man mit seinen Förmchen und Schälchen in einem superabgefahrenen Mega-Sandkasten seine Burg bauen lässt - dann wüsste ich bereits genau, wohin mich die Reise mit dem Bürokrat noch bringen würde.