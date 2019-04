Erfolgreicher Rettungseinsatz für Tausende Tiere

Einer der ganz großen Meilensteine war das Bundestierschutzgesetz. Jahrzehntelang hatten sich unzählige Tierfreunde, darunter auch Nobelpreisträger Konrad Lorenz, für dieses eingesetzt. Doch erst der „Krone“-Tierecke gelang es, auch die ÖVP, die stets als Verhinderer galt, dafür zu gewinnen. Der damalige Bundeskanzler Dr. Wolfgang Schüssel sagte 2002 in einem Gespräch vier Tage vor den Nationalratswahlen Hans Dichand und Maggie Entenfellner zu: „Ich werde mich für ein bundesweites, einheitliches Tierschutzgesetz einsetzen.“ Und er hielt Wort! Am 1. Jänner 2005 trat das Bundestierschutzgesetz in Kraft!