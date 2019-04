Bursch (18) fuhr mit Pistole in Grazer Straßenbahn

Obwohl ein Waffenverbot gegen ihn bestand, soll am Montag ein 18-Jähriger in einer Grazer Straßenbahn mit einer Gasdruckpistole hantiert haben. Nach einem lautstarken Streit an einer Haltestelle am Jakominiplatz riefen Passanten die Polizei. Verletzt wurde zum Glück niemand.