„Der Sprit von Ferrari riecht wie Grapefruit-Saft“

Auf den Geraden nicht zu schlagen - Bluff in Barcelona?

Überhaupt wundern sich viele über den großen Leistungszuwachs beim italienischen Rennstall. Vor allem auf den Geraden sticht das ins Auge, wo Vettel und Leclerc der Konkurrenz klar überlegen sind. Und viele meinen jetzt: Ferrari hat bei den Tests in Barcelona geblufft. Fazit: In Barcelona und in Melbourne ging wenig, in Bahrain schaute alles ganz anders aus. Sehr zur Freude der Ferrari-Fans.