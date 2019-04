Kärntner PS-Lady startet in ihren NASCAR-Traum

Heißer Sponsor

Die amerikanische Serie mit den legendären Oval-Rennen in Daytona oder Las Vegas war von Anfang an der Traum, vorerst geht’s aber in den Europa-Ableger, die Whelen-Euro Serie. Bei einem Cart-Rennen in Bratislava war Alina vom „Motorsportclub Aktiv“, der jungen Talenten beim Einstieg hilft, entdeckt worden. Nach Testfahrten in Italien bekam die Floristin auch tatsächlich einen Dreijahres-Vertrag beim österreichischen NASCAR-Team Dexwet. Durch Sponsoren wie den Erotikversand Orion und Friseurbedarf Roma wurde das Budget zusammengestellt, um alle acht Rennen auf europäischen Rundkursen wie Hockenheim, Brands Hatch oder Zolder bestreiten zu können.