E-Herd brannte: Grazer musste ins Krankenhaus

Die Brandserie in der Steiermark reißt nicht ab: Dienstagfrüh geriet ein E-Herd in der Grazer Zinzendorfgasse in Brand, der 21-jährige Wohnungsbesitzer musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. In Bad Radkersburg kam es bereits am Montagabend zu einem Küchenbrand: Ein 17-Jähriger hatte einen Topf mit Öl auf dem Herd vergessen.