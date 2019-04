Barbara Stöckl: Wir kämpfen für Sie!

Reinald Hübl übernahm diese Aufgabe in den Jahren, als Zilk in die Politik wechselte. Seine Art, die Dinge „menschlich zu sehen“ war ein so wichtiger Gegenpol in unserer Medienwelt. Er wusste um die Verantwortung des Journalisten, auch um seine Vorbildwirkung: Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, die Gutes tun, „das Gute“ zum Wesen einer Nachricht zu machen. Keine Sorge war ihm zu gering, kein Problem zu groß.