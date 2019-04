Mit Sprühflasche Räuber in Flucht geschlagen

Gegen 18.45 Uhr waren die drei Räuber in das Geschäft in der Langobardenstraße gekommen und machten rasch und unmissverständlich klar, was sie wollten. So forderten sie von der 52-jährigen Anwesenden Bares, einer der Täter - sie dürften im Teenageralter sein - unterstrich die Dringlichkeit der Forderung mit dem Zücken einer Faustfeuerwaffe und dem Repetieren selbiger.