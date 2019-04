Am Wochenende noch einmal Schnee bis nach Wien

Sonne zeigt sich selten, dafür kommt noch einmal Schnee

Auch die Sonne lässt sich bis einschließlich Samstag eher selten am Himmel blicken, immer wieder muss man mit Regenschauern rechnen, oder aber auch Schnee. „Am Donnerstag schneit es dabei schon oberhalb von 600 bis 1000 Metern, in der Nacht auf Freitag sind sogar Schneeflocken bis rund 300 Meter hinab zu erwarten“, so Spatzierer weiter. „Selbst für das östliche Flachland inklusive Wien wird es in der Nacht auf Samstag spannend, ein paar Schneeflocken dürften sich dann bis ganz hinab verirren.“