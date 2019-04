Von der Baustelle zum Landeszentrum

Kommentar von Ressortleiter Lukas Lusetzky

Atomstrom fließt aus der Steckdose, statt der grünen Au wabert eine grün-braune Soße am Donauufer, der Wein wird nun durch Glykol süßer - gottlob ist das alles nicht wahr geworden! Vor allem in Niederösterreich hat die Berichterstattung der „Krone“ - siehe auch Seiten 54 bis 56 - das Land geprägt. Wichtig ist dabei auch oft die nötige Hartnäckigkeit. Denn zu Beginn der Schließung der Nebenbahnen sah es düster für diese öffentlichen Verkehrsmittel aus. Die „Krone“ machte es zum Thema, und inzwischen gilt die gerettete Mariazellerbahn als Vorzeigemodell, in anderen Regionen sollen die Schienenstränge ausgebaut werden. Auch der Schutz des Grünparadieses Wienerwald ist und bleibt Thema in der „Krone“. Die „Krone“ beweist Mut und Standfestigkeit mit der Berichterstattung des Niederösterreich/Burgenland-Ressorts. Darunter fällt auch der Identitätsfindungsprozess vieler Landsleute schlechthin. „Jetzt hat das Gulasch Saft“, schrieb der jetzige Motor-Chef der „Krone“ Detlev Schürr an dem Tag, als der Standort für die Landeshauptstadt in St. Pölten feststand - siehe Artikel links. Nach dem Umzug entwickelte sich das „Land um Wien“ zu dem Niederösterreich, in dem wir jetzt leben: innovativ, modern, weltoffen, reich an Arbeitsplätzen und Naturschönheiten. Wir stehen weiter dafür ein!