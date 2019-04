Verhaftete Chinesin: Wollte sie Trump hacken?

Neue Details im Fall jener Chinesin, die beim Versuch, Schadsoftware in Donald Trumps Privatdomizil Mar-a-Lago einzuschleusen, verhaftet wurde: Wie aus einer ersten Anhörung am Montag vor Gericht in West Palm Beach, Florida, hervorgeht, enthielt ein bei der Frau gefundener USB-Stick eine Schadsoftware, die sich beim Anstecken an einen Computer automatisch selbst ausführte. Auch weitere Ermittlungsergebnisse erhärten den Verdacht der Spionage.