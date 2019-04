Steuerbetrug: Österreich verliert 75 Mio. Euro

Viele der Steuerbetrüger werden in arabischen Staaten vermutet bzw. dürften dort öfters entsprechende Briefkastenfirmen besitzen. Da schaut es mit dem Zurückholen der irrtümlich zurücküberwiesenen Steuergelder eher schwierig aus: „Es gibt Überlegungen, die es uns vielleicht ermöglichen auf Vermögenswerte, die nicht in arabischen Staaten liegen, zuzugreifen; vielleicht nicht in Österreich aber in anderen Ländern, wo die Republik mit Vollstreckungsabkommen auf die Vermögenswerte zugreifen kann“, hofft Peschorn.