Life Ball fand nicht statt, aber 450.000 Förderung

Das Life Ball Pressebüro veröffentlichte dazu am Dienstagnachmittag folgende Stellungnahme:

Im Jahr 2016 wurde der Verein LIFE+ in Höhe von 450.000 Euro gefördert. Diese Summe diente zur Abdeckung der Personal- und Infrastrukturkosten, zur Organisation des Red Ribbon Celebration Concerts am 10. Juni im Wiener Burgtheater, sowie u.a. der Kosten für die Organisationserneuerung und Vorarbeiten für den Life Ball 2017.



Trotz Nichtstattfindens des Life Ball hat der Verein LIFE+ im Jahr 2016 alle nationalen Aidshilfsprojekte mit einer Summe von 561.199,77 Euro unterstützt - davon gingen allein 366.812,66 Euro an Wiener Einrichtungen. Weitere 760.001,90 Euro gingen aufgrund langfristiger Verpflichtungen an internationale Projektpartner. Diese Unterstützungen waren aufgrund von generierten Einnahmen im Geschäftsjahr 2016 sowie durch Auflösung von Rücklagen und einer Privatspende von Obmann Gery Keszler (Gage Dancing Stars) möglich.