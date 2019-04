Hammer-Transfer zu Real? Jetzt spricht Hazard

Am Montag bewies Eden Hazard einmal mehr, warum zahlreiche Topklubs großes Interesse am belgischen Offensivstar zeigen. Mit zwei wunderschönen Treffer gegen Arnautovic-Klub West Ham United schoss er Chelsea zum Sieg (oben im Video). Doch nächste Saison könnte der 28-Jährige nicht mehr in London kicken. Hazard soll kurz vor dem Wechsel zu Real Madrid stehen. Diesbezüglich hält er sich aber noch bedeckt.