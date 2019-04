Manuela K. (16) wurde laut Gutachten erdrosselt

Erst Geständnis, dann Unterschrift verweigert

Dass er Manuela K. getötet habe, hatte der mutmaßliche Täter nach seiner Flucht bzw. Festnahme in Wien in einem von der Polizei aufgenommenen Protokoll zunächst gegenüber Beamten gestanden, sich danach jedoch in Schweigen gehüllt und schlussendlich eine Unterschrift verweigert. Reue habe der Verdächtige keine gezeigt, hieß es damals.