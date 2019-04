Wien-Marathon wird 2020 noch wichtiger für Tokio

Salzburg hilft

Gestern wurden die Helden von Bundespräsident Alexander van der Bellen empfangen. Während Ketema fix das Olympia-Ticket löste, sah Pfeil, dass er nah dran ist. Er erwägt für den Herbst in Berlin einen neuen Versuch. Und am 19. April 2020 wieder in Wien. Wie hoffentlich das gesamte VCM Team Austria. Der Anreiz mit Blick auf Olympia wurde vergrößert. Salzburg mit Hannes Langer an der Spitze gab dankenswerterweise die Staatsmeisterschaften an Wien ab – daher geht es nächstes Jahr um wichtige Punkte für die Weltrangliste und damit Tokio 2020.