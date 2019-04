Österreichs Frauen verloren gegen Norwegen 4:5

Österreichs Eishockey-Nationalteam der Frauen hat bei der WM der Division 1A in Ungarn im zweiten Spiel die erste Niederlage kassiert. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Montag in Budapest Norwegen knapp mit 4:5 geschlagen geben. Eine Aufholjagd von 0:3 auf 4:4 blieb unbelohnt. Für Österreich trafen Anna Meixner (14.), Eva-Maria Verworner (20.), Denise Altmann (21.) und Theresa Schafzahl (21.).