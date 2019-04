Lenker einer Zugmaschine flog durch Scheibe

Der 64-jährige Kraftfahrer aus dem Bezirk Villach war Montagnachmittag mit der Zugmaschine auf der Ferndorfer Landesstraße unterwegs, als bei Lansach aus bisher unbekannter Ursache die Radaufhängung des rechten Vorderrades brach, das Fahrzeug aber auf der Fahrbahn dahinschlitterte und nicht zum Stillstand kam. Deshalb bremste der 64-Jährige stark ab und wurde dadurch durch die Scheibe der linken Türe auf die Fahrbahn geschleudert. Beim Eintreffen der Polizei waren der Sohn sowie die Frau des Verletzten bereits am Unfallort und gaben an, den 64-Jährigen auf der Wiese sitzend angetroffen zu haben. Vorbeifahrende Passanten hatten den Mann bereits erstversorgt. Der unbestimmten Grades verletzte 64-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in das LKH Villach gebracht. Die stark beschädigte Zugmaschine wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert.