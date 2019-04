„Silbermond“: Süßer Weltschmerz ohne Ecken

Der gleißende Erdtrabant steht für zeitlos sympathische Rockballaden ohne Ecken und Kanten. Die Sprache ist natürlich deutsch, die Texte vermitteln Nähe. Sie geben Sicherheit ohne allzu banal zu sein. Und die rockig-fetten Grooves sind ideal zum kollektiven Schwenken der Hände und Handys. Man ist verliebt und kann nicht schlafen. Der Weltschmerz ist süß, die Einsamkeit noch lange nicht bitter. Die Glieder sind jung genug, um mit ein wenig Aerobic wieder geschmeidig zu werden. Im Februar 2020 wird die Silbermond-Tour in der Wiener Stadthalle beendet. Bis dahin werden tausende junge und nicht mehr ganz so junge Fans in den größten Hallen in Deutschland, der Schweiz und Österreich mit dieser Band ein erfrischendes Bad in sehnsüchtiger Melancholie genommen haben.